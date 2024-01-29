انت الأن تتابع خبر دولة تعلن مواصلة دعم الأونروا الذي أوقفته 15 دولة أخرى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الإثنين، أنّ "بلاده ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".

وكانَ ارتفع عدد الدول التي أعلنت وقف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى 12 دولةً؛ بعدَ ادعاءِ الاحتلال أنّ 12 موظفًا من موظفي الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى، ما يهدد باستدامة الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة التي تقدمها إلى ملايين اللاجئين في مناطق عملياتها الخمس، لا سيما قطاع غزة.

وبهذه الخطوة، انضمت إسبانيا إلى دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، التي قالت إنها "لن تقطع المساعدات" لكنّها رحبت بإجراء تحقيق بالمزاعم الإسرائيلية.

وخلال اجتماع للجنة البرلمانية، وصف ألباريس الوكالة الأممية بأنّها "لا غنى عنها"، قائلاً إنّ التمويل يساعد على "تخفيف الوضع الإنسانيّ الرهيب في قطاع غزة".