انت الأن تتابع خبر اجتماع مرتقب لكبار مانحي الأونروا الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إنّ "الأمين العام أنطونيو غوتيريش التقى رئيس وحدة التحقيقات الداخلية في المنظمة الاثنين؛ لضمان إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيلية بحق موظفين في وكالة أونروا على نحو سريع وفعال قدر الإمكان".

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك أن غوتيريش: "ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا" وسيستضيف اجتماعًا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك الثلاثاء.

وكانت أعلنت أكثر من 12 دولة مانحة وقف مساعداتها لوكالة الأونروا؛ بسبب مزاعم لدولة الاحتلال أنّ موظفين فيها شاركوا في طوفان الأقصى.