انت الأن تتابع خبر الهلال الاحمر:مصير الطفلة هند رجب لا يزال مجهولا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، رائد النمس: إن قوات الاحتلال ما زالت تفرض حصارا على محيط مستشفى الأمل والمجمع الطبي ومقرّ الجمعية لليوم الثامن على التوالي، وتمنع التحرك في الساحات الخارجية.



وأضاف النمس أن الجمعية والمناطق التابعة لها لا تزال تحت الحصار، ويتم استهداف واطلاق الرصاص على كل شيء يتحرك داخل المجمع، بمن فيهم الكوادر الطبية والطواقم التابعة للجمعية.



وأشار النمس إلى أنه حتى اللحظة لا يزال الاتصال مفقودا مع طاقم الاسعاف الذي انطلق بالأمس في مهمة انقاذ الطفلة هند رجب من مدينة غزة، وما زالت المعلومات عنهم مجهولة، مشيرا إلى أن الجمعية تشعر بالقلق الشديد على مصيرهم ولا تعلم إن كانوا قد نجحوا في اخلائها أم لا.



وبيّن النمس أن الطفلة هند بقيت محاصرة داخل مركبة أطلق الاحتلال النار على كل من فيها فاستشهدوا جميعا (6 أفراد) وبقيت هند لساعات تناشد طواقمنا الوصول إليها لإخلائها من المنطقة المحاصرة بالدبابات الاسرائيلية.



وأشار النمس إلى أن قسم الجراحة في مستشفى الأمل مازال متوقفا عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الاوكسجين.



ولفت النمس إلى أن مئات العائلات نزحت باتجاه مقر الجمعية والمستشفى بسبب تهديدات الاحتلال وأوامر الاخلاء للقاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل.