انت الأن تتابع خبر بعد 13 عامًا .. سفير إماراتي إلى دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لأوّل مرة بعد 13 عامًا من شغور هذا المنصب، وبعد نحو خمس سنوات على إعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، سيرأس السفير حسن أحمد الشحي، البعثة الدبلوماسية الإماراتية في العاصمة السورية.

وكانت دولة الإمارات أول دولة أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر عام 2018، وتولى شؤون السفارة، في حينها، القائم بالأعمال، المستشار عبد الحكيم النعيمي.

بتسلم منصبه الجديد، سيكون السفير حسن أحمد الشحي، أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011. وذكرت صحيفة الوطن السورية، الثلاثاء، أن الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في دمشق، في حين لم يعلن رسميًا بعد عن وصول السفير الإماتي إلى دمشق لتسلم مهامه.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات لدى العراق، منذ عام 2015، وقبلها كان سفيراً لبلاده لدى السودان.