انت الأن تتابع خبر النخالة يوضح موقف الجهاد الإسلامي من أي صفقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة إنّ "المقاومة الفلسطينية متمسكة في موقفها بشأن أي تفاهمات لا تؤدي لوقف إطلاق نار شامل".

وأضاف النخالة في تصريحات: "موقفنا الثابت بأنّنا لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلًا سياسيًا واضحًا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال في وقت سابق الثلاثاء، إنّ الحركة "تلقت مقترحًا من اجتماع باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه على قاعدة أن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليًا".