انت الأن تتابع خبر رعب من تكرر سيناريو الأنفاق .. الاحتلال يحفر في الجليل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أنّ هوس الاحتلال من أنفاق غزّة انتقل إلى الشمال الفلسطينيّ المحتل، إذْ يتحدث الإعلام العبري منذُ الإثنين، عن أنّ الجيش قام بحفريات كبيرة بعد أن سمع سكان دولة الاحتلال أصواتَ حفر في مناطق بالجليل.

والثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيليّ، إنّه كان قامَ بعمليات حفر سرية في الجليل، وتحديدًا حول "مستشفى نهاريا"، على بعد أكثر من 10 كيلومترات من حدود لبنان، كمحاولة لتبديد شكوك سكان دولة الاحتلال أنّ حزب الله تمكن من حفر نفق هجومي يصل المدينة.

ونقلت مصادر عبريّة عن مصادر عسكرية في دولة الاحتلال، أنّ "مواطنين يسكنون بالقرب من مستشفى نهاريا، الواقع شرق المدينة، كانوا قد اشتكوا مرات عدّة منذ شهر أكتوبر، وحتى شهر ديسمبر الماضي، من أنهم يسمعون في ساعات الليل المتأخرة ضجيج آليات حفر قوية تحت بيوتهم. وعلى رغم بعدهم عن حدود لبنان مسافة طويلة، أعربوا عن مخاوفهم من أن تكون تلك الأصوات آتية من عمليات حفر يقوم بها حزب الله... وقرر الجيش أخذ الشكاوى بجدية، فقام على مدى أسابيع، بعمليات حفر عميقة في 42 نقطة حول مستشفى نهاريا، لفحص إن كانت هناك أنفاق فعلاً، وخلص الخبراء في سلاح الهندسة والجبهة الداخلية إلى أنه لا توجد أنفاق".