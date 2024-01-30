انت الأن تتابع خبر المغرب يدين الهجوم الإرهابي الذي أدى لمقتل ثلاثة جنود أمريكيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت المملكة المغربية عن إدانتها "بأشد العبارات للهجوم الإرهابي على أحد المواقع الحدودية الأردنية-السورية، والذي خلف مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة آخرين".

وجدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء بالرباط، عقب مباحثاته مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي السيدة بوني جنكينز، التأكيد على رفض المملكة المغربية وشجبها لأي أعمال إرهابية مهما كان مصدرها والباعث عليها.

كما أعرب الوزير عن "عن صادق التعازي للولايات المتحدة الأمريكية ومتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".