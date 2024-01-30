بنما تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء

انت الأن تتابع خبربنما تدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت بنما، الثلاثاء، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها "أساسًا وحيدًا لحل عادل ودائم" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معربة عن التزامها بـ "تحديد عملها المستقبلي واتخاذ موقف على أساس هذا الإعلان".

وتم التعبير عن هذا الموقف الوطني لبنما في إعلان مشترك موقع عقب اللقاء الثنائي، المنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيرته البنمية جانينا تيواني مينكومو.

وجاء في هذا الإعلان المشترك أن بنما "تعتبر أن الأمم المتحدة تظل الآلية الملائمة" لجمع "كافة الأطراف المعنية" بحثا عن الحل السياسي الذي ينشده مجلس الأمن.

كما جددت، في هذا الإطار، التأكيد على أهمية الدفع بالمسلسل السياسي على الصعيد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار، بشكل "جدي وملتزم"، قرارات مجلس الأمن، من أجل تحديد نقاط التوافق.