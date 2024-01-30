انت الأن تتابع خبر مجلس الأمن ينعقد وبجلسة مغلقة .. ليعبر عن قلقه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق بشأن الوضع الإنساني الصعب الذي يتدهور بسرعة في قطاع غزة، بعد مشاروات مغلقة عقدها المجلس، الثلاثاء، استمع خلالها إلى أول إحاطة من سيخريد كاخ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وقالت السفيرة ناتالي برودهيرست إيستيفال من بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس، إن "أعضاء المجلس يشددون على الحاجة العاجلة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة".

وفي حديث للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن، بحضور أعضاء المجلس، حثت إيستيفال، نيابة عن الأعضاء، جميع الأطراف على التواصل مع سيخريد كاخ لتيسير تطبيق الولاية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720