انت الأن تتابع خبر اقتحامات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة واسعة من الاعتقالات والمداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عددًا من منازل أهالي الشهداء.

وأفادت مصادر محلية فلسطينيّة أنّ نحو 12 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، قبل مداهمة جنود الاحتلال عددًا من المنازل، وتفتيشها وتكسير محتوياتها، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، وضاحية السلام ومخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة، بعدة آليات عسكرية وقوات راجلة، وتمركزت آليات الاحتلال في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم جنود الاحتلال عدة عمارات ومنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا بنحو 20 آلية عسكرية، وأغلق جيش الاحتلال مدخل المخيم بعدة آليات عسكرية، وعزز من تواجده العسكري بقوة راجلة. وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب المدينة، واعتقلت شابًا، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز زواهرة في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ومخيم عسكر القديم، ومخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وأفاد مصادر محلية فلسطينية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس من جهة عورتا، كما اقتحمت قوة أخرى منطقة رفيديا بالمدينة من جهة تل، لافتة إلى ان مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة.

وطالت اعتقالات الاحتلال مواطنين من مدينة قلقيلية ومن بلدة عزون، وذلك بعد اقتحام عدة آليات عسكرية المدينة ومداهمات نفذها جنود الاحتلال، واقتحمت قوات الاحتلال قرية عسلة شرق المدينة وداهمت أحد المنازل دون أن يبلغ عن اعتقالات.