انت الأن تتابع خبر لليوم العاشر .. الاحتلال يحاصر مستشفيين فيهما آلاف النازحين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العاشر على التّوالي، حصارها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينيّة أنّ قوات الاحتلال تواصل استهداف وحصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد شدّد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و7000 نازح، غالبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.

وأوضح، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت يوم (الثلاثاء) باحة المستشفى، ومقر الجمعية بآلياتها العسكرية بعد أن دمرت السور المحيط بالمباني، وأطلقت النار والقنابل الدخانية باتجاه المتواجدين في المكان.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي في أي لحظة، نتيجة نقص الوقود، وأن هناك تراكمًا للنفايات في أقسام المجمع وساحاته، والاحتلال يرفض السّماح بنقلها إلى الخارج.

يذكر أن قسم الجراحة في المستشفى قد توقف عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد مخزون الأوكسجين، كما نفد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي.

