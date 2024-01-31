انت الأن تتابع خبر الوحدات الطبية تنقل جرحى جنود الاحتلال .. والمقاومة تصرح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في تل الهوى، جنوب غربي مدينة غزة.

وأكدت القسام استهدافها دبابة صهيونية من نوع ميركفاه، بقذيفة الياسين 105 في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

من جانبها، قالت كتائب سرايا القدس إنها فجرت دبابة صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط جورة العقاد بخان يونس، كما قصفت بقذائف هاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق الأربعاء، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في العرايشية وبطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس جنوبي القطاع.

هذا ونقلت الوحدات العسكرية الطبية الإسرائيلية، برا عسكريين جرحى من معارك قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أقرّ الأربعاء، بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال غزة وجنوبها.

كما أعلن أمس عن إصابة 26 عسكريا خلال 24 ساعة خلال المعارك.

بدوره، قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابه بشكل مباشر.

وأضاف الحزب أنه استهدف تجهيزات تجسس إسرائيلية في موقع حانيتا وأصابها بشكل مباشر.

وأُطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع المالكية الإسرائيلي في الجليل الأعلى.

كما وقع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عيترون جنوبي لبنان.

وفيما يتعلق بمجازر الاحتلال في غزة، ارتقى شهيدين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المغربي جنوب شرقي مدينة غزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية الأطراف الشمالية لمدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل جنوبي مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت حركة حماس، إن جريمة بيت لاهيا تشير إلى تنفيذ جيش الاحتلال مجزرة بحق المدنيين وإعدامهم ميدانيا بعد التنكيل بهم.

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية إلى توثيق جريمة بيت لاهيا "لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين".