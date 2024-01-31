انت الأن تتابع خبر الصحة العالمية تحذر من ازدياد خطر المجاعة في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، أنّ "أكثر من 100 ألف مدني (قتلوا) أو أصيبوا أو أصبحوا مفقودين خلال الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحذر من خطر مجاعة كبير في القطاع".

ونقلت عنه المنظمة القول عبر حسابها على إكس: "فرقنا على الأرض تبلغ عن نقص مطّرد في الغذاء المتوفر للعاملين في الصحة وللمرضى، حيث تتوفر وجبة واحدة يوميًا"، وأضاف: "مخاطر المجاعة كبيرة وتزداد في كل يوم مع استمرار الأعمال القتالية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية".

وحذّر من أن وقف بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون لديه عواقب كارثية على سكان غزة، مشيرًا إلى "عدم وجود أي مؤسسة سوى الأونروا لديها القدرة على تقديم كمية المساعدات التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في القطاع".

كما أشار إلى تحديات جمة تواجهها المنظمة في دعم النظام الصحي والعاملين فيه، موضحًا أن المنظمة تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفيات في جنوب القطاع ومن بينها مستشفيات خان يونس، التي أوضح أن قتالاً عنيفاً يدور بالقرب منها ويعرقل الوصول إلى المنشآت الطبية.