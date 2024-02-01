انت الأن تتابع خبر نتنياهو يريد تحويل جيشه الوحشيّ لمنظمة إنسانية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة هآرتس العبريّة، الخميس، نقلًا عن وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأنّ "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بدراسة إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلًا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وأضاف سموتريتش أنه وفقًا للخطة، "سيتكفل الجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات على سكان غزة مباشرة بدلًا من الأونروا".

وكان ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة: "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة (الأونروا)". وأضاف: "تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد من أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة، ووكالات إغاثة أخرى بـ(الأونروا)، إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل". على حدِّ قوله.