انت الأن تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية تستنكر قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبرت الرئاسة الفلسطينية، "عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية".

وقالت الرئاسة، إنّ "هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلبًا في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين".

وأضافت أنّ "قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني".

وتابعت الرئاسة، أنّ "ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".