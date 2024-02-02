انت الأن تتابع خبر إعلام عبري: تأهيل قوات شرطة فلسطينية لغزة بعد الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأهيل قوات شرطة فلسطينية لقطاع غزة بالتعاون مع مسؤولين السلطة الفلسطينية، بحسب ما أفادت القناة 13 العبرية.

وأشارت القناة إلى أن تأهيل الشرطة يأتي لتشكيل قوة شرطية تعنى بالجانب الأمني في القطاع في "اليوم التالي" للحرب على غزة.

وقالت قناة 13 العبرية إن الإدارة الأمريكية تدفع باتجاه إقرار هذه الخطة التي سيقوم بموجبها الجيش الأمريكي بتدريب جهات في قطاع غزة عسكريا، للقيام بهذه المهمة، "بينما تماطل حكومة نتنياهو باتخاذ قرارات بشأن ‘اليوم التالي‘ للحرب" المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.

وأشارت القناة، إلى أن القوة الشرطية ستعمل على إدارة النظام المحلي في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية عرضوا أسماء جهات في قطاع غزة يمكن أن يلعبوا هذا الدور في المستقبل، خلال محادثات أجروها مع الإدارة الأمريكية.

وأوضحت أن مسؤولين أمريكيين عرضوا المقترح على نظرائهم في تل أبيب خلال زياراتهم الأخيرة إلى تل أبيب، مشيرة إلى أن المقترح "لم يحظ بموافقة حكومة نتنياهو التي تتجنب إجراء مناقشات حول ما بات يعرف بـ"اليوم التالي" للحرب.