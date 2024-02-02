انت الأن تتابع خبر 3 آلاف جندي إسرائيلي خضعوا لعلاج نفسي بسبب الحرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث الإسرائيلية، ان 3 آلاف جندي خضعوا للعلاج في قسم الطب النفسي التابع للجيش منذ بداية الحرب.

وأضافت ان أكثر من ألف جندي من القوات النظامية والاحتياط تلقوا علاجات مكثفة لاضطرابات نفسية، و75% من الجنود الذين تمت معاينتهم تلقوا علاجات نفسية و82% منهم عادوا للقتال في غزة.

من ناحية ثانية، حذر أكثر من 800 مسؤول أميركي وبريطاني وأوروبي من تداعيات سياسات حكومات بلدانهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وعد المسؤولون الـ800 -في بيان مشترك- سياسات حكومات بلادهم بشأن غزة، سياسات قد ترقى لانتهاك خطير للقانون الدولي.

هذا وأظهر استطلاع لوكالة أسوشيتد برس أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا عنيفا ومتواصلا على المناطق الغربية من مدينة غزة.

ووصل جثامين 15 شهيدا إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بعد قصف إسرائيلي لمناطق في خان يونس.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن 112 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة في قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى.

ويأتي هذا التطور بينما يواصل الاحتلال استهداف المستشفيات في القطاع.

على صعيد آخر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على محيط بلدتي عيترون وزبقين جنوبي لبنان.

ورافق الغارات قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عيترون.