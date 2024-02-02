انت الأن تتابع خبر روايات إسرائيلية كاذبة عن فظائع لم تحدث ب7 اكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار تحقيق لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، إلى أن: منظمة "زكا" نشرت روايات كاذبة عن فظائع لم تحدث يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بهدف جمع تبرعات بمبررات زائفة.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي منح منظمة "زكا" الدينية غير الحكومية مهمة جمع رفات قتلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

واطلقت "زكا" وأعضاؤها المتطرفون دعايات مزيفة عن رفات القتلى للتخلص من ديون أثقلت المنظمة لسنوات، وفقا للصحيفة.

على صعيد آخر، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في حزب المعسكر قوله إنه إذا ساد الانطباع لديهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية، فسينسحبون من الحكومة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "إذا أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة، فسننسحب من الحكومة الإسرائيلية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناشد وزراءه عدم الخروج من الحكومة وحذر من أن ذلك سيضر بوحدة إسرائيل.