انت الأن تتابع خبر غارات متبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابه بشكل مباشر.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منطقة مزارع شبعا تعرضت لإطلاق قذيفة صاروخية من لبنان وإن المدفعية ردت على مصادر النيران، مضيفا أن طائراته شنت غارات على خلية وبنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله، وأن الغارات شملت خلال الـ24 ساعة الماضية مناطق الخيام وكفر قانا وجبل البلاط بجنوب لبنان.

وتم تسجيل تحليق كثيف لطائرات حربية إسرائيلية بالتزامن مع دوي انفجارات قرب الحدود اللبنانية.