انت الأن تتابع خبر واشنطن بوست: أميركا تعزز دفاعاتها بالأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول أميركي أن واشنطن عززت دفاعاتها في الأردن بينما تستعد لرد واسع على هجوم الأحد الماضي، على القاعدة العسكرية الأمريكية بـ"البرج 22"، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

وقال المسؤول الأميركي إن الخيارات التي تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا في سوريا واليمن والعراق.

وكانت شبكة "إن بي سي" نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الرد على "مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن" قد يشمل أهدافا في دول مختلفة خارج إيران، وأن الهجوم المضاد الذي استقر عليه الرئيس جو بايدن قد يستمر أياما أو أسابيع.

يذكر ان 3 جنود أمريكيين قُتلوا وجرح 34 بعد هجوم بطائرات من دون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية تعرف بـ"البرج 22" قرب الحدود السورية.

لكن الأردن نفى وقوع الهجوم على القوات الامريكية داخل أراضيه ويقول إن الهجوم وقع في سوريا وليس داخل الأردن.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم، وأكد تورط جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق ووعد بمحاسبة كل المسؤولين عن هذا الهجوم في الوقت بالطريقة التي سيختارها.

وتبنت "كتائب حزب الله" العراق الهجوم على القاعدة الأمريكية.