انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعترض صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه "إسرائيل" فوق البحر الأحمر.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ اليمني تم اعتراضه بواسطة منظومة "آرو" المضادة للصواريخ الباليستية.

من ناحية ثانية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.

بدوره، قال حزب الله اللبناني إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وكان الحزب أعلن قبيل ذلك أنه استهدف موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا بالأسلحة الصاروخية وأصابه بشكل مباشر.

هذا وتشهد مناطق غرب مدينة غزة ومحيط الصناعة وشارع الشهداء جنوب حي الرمال، مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتعود الاشتباكات بقوة إلى مدينة غزة وشمالي القطاع بالتزامن مع المعارك الدائرة في خان يونس جنوبا.