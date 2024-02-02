انت الأن تتابع خبر محتجزة إسرائيلية بغزة تنجو بأعجوبة من قصف الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت محتجزة إسرائيلية مفرج عنها، إلى أن المنزل الذي كانت فيه بغزة انهار جراء قصف الجيش الإسرائيلي، ونجت هي واولادها الثلاثة بأعجوبة، وقالت: "كنت أنا وأولادي الثلاثة محظوظين"، بحسب شبكة "سي بي إس".

من ناحية ثانية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش مع مدير مكتبه السابق كيفية تحييد المعارضة من اليمين عن صفقة المحتجزين.

هذا وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قادة الجيش والأجهزة الأمنية سيستقيلون من مناصبهم لحظة انتهاء الحرب على غزة.

بدوره، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الحكومة الحالية غير مؤهلة ورئيسها بنيامين نتنياهو غير كفؤ، مضيفا أنه لم يحدث قط في تاريخ إسرائيل أن كان هناك هذا القدر من انعدام المسؤولية.

وتهكم لبيد على الحكومة بسبب التسريبات الكثيرة من اجتماعاتها، قائلا "لم لا يذيعون الجلسة مباشرة"؟