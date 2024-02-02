انت الأن تتابع خبر بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مبنى تابع لها بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استدعت بلجيكا الجمعة، السفير الإسرائيلي، إثر قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة، بحسب وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب.

وقال لحبيب في منشور على منصة (إكس) أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

كما نقلت هيئة "بي بي سي" عن عن وزارة التعاون التنموي البلجيكية أنها ليست على علم بوقوع أية خسائر في صفوف المدنيين، وأن المبنى الذي تتقاسمه مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، كان ينبغي أن يكون خالياً من الموظفين وقت حدوث القصف.

وأضاف متحدث باسم الوزارة البلجيكية أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.

يشار إلى أن بلجيكا هي إحدى الدول التي دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة، وانتقدت كيفية تعامل إسرائيل خلال حربها على غزة.