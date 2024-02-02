انت الأن تتابع خبر ينتظرون الوقت المناسب .. قيادات في الاحتلال تستعد للاستقالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة 12 العبريّة، إنّ "قادة المنظومة الأمنيّة في دولة الاحتلال تحمّلوا سابقًا مسؤوليّة الفشل في هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفةً أنّ "هؤلاء القادة أوضحوا أنهم سيستقيلون من مناصبهم ويغادرون لمنازلهم عندما تسمح الظروف بذلك".

وبحسب القناة، فإنّ رئيس الأركان "هرتسي هليفي"، رئيس الشاباك "رونين بار" و"أهرون حليوة" رئيس جهاز "أمان" الاستخباراتي ما زالوا مترددين حول الوقت الصحيح للاستقالة، وأضافت أنهم "ينوون البقاء في مناصبهم طوال استمرار الحرب في شمال وجنوب فلسطين المحتلة".

وقالت القناة 12 العبرية، إنّ قادة "الأذرع الأمنية يأخذون بالحسبان في موضوع تقديم الاستقالة قضية تعيين بدلاء لهم، خاصة مع الوضع السياسيّ الحالي للاحتلال، حيث سيقوم المسؤولون السياسيون بتعيين بدلاءهم".