انت الأن تتابع خبر التوترات تتصاعد .. المقاومة العراقية ترد على الضربة الأمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها استهدفت قاعدة جوية في شمال البلاد تستضيف قوات أمريكية، في ثاني هجوم لها ردا على الضربة الأمريكية التي استهدفت عددا من الأهداف داخل العراق وسوريا.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في البيان، إن مسلحيها استهدفوا السبت قاعدة الحرير الجوية التي تستضيف قوات أمركية في شمال البلاد.

كما وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار لاستهداف من قبل فصائل عراقية مسلحة، في أول رد فعل ميداني على الهجوم الأمريكي.

الجدير بالذكر ان التوترات تصاعدت في المنطقة بعد استهداف القوات الأمريكية في موقع البرج 22 قبل أيام، والرد الأمريكي الواسع على مواقع في كل من سوريا والعراق ليلة الجمعة.