انت الأن تتابع خبر أرقام مروعة .. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في غزة ، ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 27 ألفا و238 شهيدا، علاوة على 66 ألفا و452 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكدت الوزارة في البيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و165 مصابا خلال 24 ساعة.

على صعيد آخر، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الحكومة الإسرائيلية تخطط لوقف تمويل إقامة سكان غلاف غزة في الفنادق التي نُقلوا إليها بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستوقف "الحل الفندقي" في مارس/آذار المقبل، لأسباب اقتصادية ولإعادة الإسرائيليين إلى البلدات التي تركوها.

وأكدت أن الحكومة ستبقي على المنحة التي تقدمها لهؤلاء الأشخاص وقدرها 200 شيكل يوميا للبالغين حتى يوليو/تموز المقبل.