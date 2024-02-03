انت الأن تتابع خبر حماس تدين العدوان الأميركي على العراق وسوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دانت حركة حماس، بأشد العبارات العدوان الأميركي على العراق وسوريا.

واعتبرت حركة حماس هذا العدوان، تصعيدا خطيرا وتعديا على سيادة البلدين.

وقالت الحركة في بيان، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا والذي "يصب الزيت على النار في المنطقة".

وكانت القوات الأمريكية، قد شنت عدوانا على عدد من الأهداف في سوريا والعراق أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.