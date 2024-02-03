بغداد تستدعي القائم بالأعمال الأمريكي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت بغداد أنه "احتجاجا على العدوان الأمريكي على مواقع عسكرية ومدنية عراقية ستستدعي الخارجية العراقية القائم بالأعمال الأمريكي لتسليمه مذكرة احتجاج".



وجاء في بيان الخارجية العراقية: "احتجاجا على العدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية ستقوم وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد السيد ديفيد بيركر لعدم تواجد السفيرة الأمريكية، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداء الأمريكي الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم مساء يوم أمس الجمعة الموافق 2024-02-02".



وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت تعرض عدة مواقع للقوات الأمنية العراقية لقصف جوي أمريكي، ونفت صحة التصريحات الأمريكية حول إبلاغ الجانب العراقي مسبقا بهذه الغارات.



وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة العراقية: "أقدمت الإدارة الأمريكية على ارتكاب عدوان جديد على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد قواتنا الأمنية في منطقتي عكاشات والقائم والأماكن المدنية المجاورة لقصف من عدة طائرات أمريكية. وأدى هذا العدوان السافر إلى ارتقاء 16 شهيدا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين، كما أوقع القصف خسائر وأضرارا بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين".