انت الأن تتابع خبر تفاصيل عمليات فصائل المقاومة في غزة .. السبت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها للهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 120 يوما متواليا، موقعة جنود الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح ومدمرة العديد من آلياته العسكرية.



وقد أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم السبت، عن "استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة"، كما "دكت تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة بقذائف الهاون".



ومن جانبها، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إنها "أسقطت طائرة صهيونية بدون طيار من نوع "كواد كابتر" وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء محور التقدم جنوب غرب خان يونس.



وأشارت في بيان منفصل عبر قناتها على "تلغرام" إلى أنه "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في حي الأمل بخان يونس، أكدوا استهدافهم جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) آخر شارع المدرسة والاشتباك مع جنود العدو من نقطة صفر فأوقعوهم بين قتيل وجريح واغتنموا أسلحتهم وعتادهم".



وقصفت "سرايا القدس" بقذائف الهاون تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وقصفت بقذائف الهاون تحشدات لجنود وآليات الجيش في محاور التقدم بمدينة خان يونس.



وقالت "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح" إنها "قصفت ظهر اليوم قاعدة رعيم العسكرية -مقر قيادة فرقة غزة- شرق قاطع الوسطى برشقة صاروخية ضمن معركة طوفان الأقصى".



وفي منطقة شمال قطاع غزة، تعود الأحداث إلى الواجهة من جديد بعد فترة من انخفاض حدة الأعمال العسكرية الإسرائيلية، حيث أبلغ شهود عيان أن اشتباكات عنيفة تدور رحاها في بلدة بيت حانون، بعد تقدم محدود لآليات الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية الشمالية للقطاع.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 120 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.



وفي آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد ما لا يقل عن 27238 فلسطينيا، وأصيب 66452 آخرون جراء الغارات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأكدت الوزارة في بيان لها "ارتكاب الجيش الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحا".