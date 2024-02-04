انت الأن تتابع خبر صفقة من 4 مراحل .. تفاصيل مطالب حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال حركة حماس تدرس وتصوغ ردها ومطالبها على الخطوط العريضة للصفقة التي طرحت في قمة باريس، لتقديمها إلى الوسطاء في مصر وقطر.

ومن المنتظر أن يصل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة بعد تأجيل زيارته ووفد حماس لتقديم رد الحركة إلى مصر.

ومن بين المطالب التي من المتوقع أن تطرحها حركة حماس، "الإفراج عن اسير إسرائيلي واحد فقط كل يوم"، مقابل الإفراج عن عناصرها الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، للتحقق من تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها، لوفقا للقناة 13 العبرية التي أشارت إلى ان هناك ضغوطا تمارس على حماس للتوصل إلى اتفاق حول صفقة خلال الأسبوعين المقبلين.

كما أن حماس غير مهتمة بتزويد إسرائيل بقائمة الأسرى المختطفين الموجودين في غزة، أحياءً أو أموات، إضافة إلى ذلك، تريد حماس تحديد أربع مراحل للصفقة، وليس ثلاث.

في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح كبار السن من الرجال والنساء، وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح المجندات، وفي المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح الشباب والجنود، وفي المرحلة الرابعة والأخيرة سيتم الإفراج عن الجثث المختطفين. بحسب زعم التلفزيون الاسرائيلي.



وقال مسؤول إسرائيلي للقناة الإسرائيلية إن التقدير هو أن جواب حماس سيكون "نعم ولكن"، وبعد ذلك ستبدأ مفاوضات واسعة النطاق، ويضيف المسؤول نفسه: "لست متفائلاً بشأن التوصل إلى نتائج في الأيام المقبلة، فالمطلب الأساسي لحماس هو إنهاء الحرب.

وتشير التقديرات إلى أنه عند عودة رئيس وزراء قطر من واشنطن في الأيام المقبلة سيصل الرد الرسمي من حماس أيضاً.



وقال مسؤول إسرائيلي للقناة: "خلافا للتقارير المختلفة، لم يبدأوا بعد في مناقشة هوية الإسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وكذلك عددهم، ومن المتوقع أن تكون الأرقام أقل بكثير من تلك المنشورة، مما قد يزيد الدعم داخل الحكومة الإسرائيلية لمثل هذه الصفقة".