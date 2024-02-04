وفاة رئيس ناميبيا

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رياض - احمد صلاح - توفي رئيس ناميبيا، حاجي جينجوب في المستشفى فجر الأحد، عن عمر 82 عاماً، بعد أسابيع من تشخيص إصابته بمرض عضال، بحسب ما أعلن مكتب الرئيس.

وبث تلفزيون ناميبيا المحلي، بيانا للرئاسة وقعه رئيس البلاد المؤقت نانجولو مبومبا، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس،ذكر فيه "ببالغ الحزن والأسى، نبلغكم أن رئيس البلاد حاجي جينجوب، قد توفي اليوم في مستشفى ليدي بوهامبا".

ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري.