انت الأن تتابع خبر حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، مقتل جندي برتبة رائد احتياط جنوب قطاع غزة.

وتحت بند سُمح بالنشر، أقر الجيش عبر موقعه الرسمي، بمقتل الضابط بعد إصابته بجروح خطيرة بالمعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 562، والمصابين إلى 2815 منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بين الإصابات 1658 طفيفة، و728 متوسطة و429 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1296 إصابة بينها 602 حالة طفيفة و430 متوسطة و264 حرجة.