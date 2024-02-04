انت الأن تتابع خبر المجازر بغزة تتواصل وتصريحات بن غفير تهدد أمن الاحتلال والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب وزارة الصحة بالقطاع.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة.

على صعيد آخر، تعرض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير لانتقادات حادة بسبب تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ودعا بن غفير إلى "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك" قائلا إن الرئيس الأميركي جو بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وذلك يذهب إلى حماس" واعتبر أن سلوك واشنطن سيكون مختلفا تماما لو كان دونالد ترامب بمنصب الرئاسة.

وردا على ذلك، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.

واعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن "بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية، ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين بحكومته" وأكد أن "تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها".