انت الأن تتابع خبر مقتل ثلاثة أشخاص جراء عاصفة في كاليفورنيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت عاصفة قوية ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وبحسب مصادر إعلاميّة أمريكية، تسبّبت العاصفة بفيضانات ضخمة وقطعت الكهرباء عما يقرب من نصف مليون منزل، ويشهد جنوب الولاية هطول أمطار غزيرة بدون انقطاع منذ أكثر من 24 ساعة.

وفي المقابل تعرّض القسم الشمالي من الولاية لرياح عنيفة نجم عنها سقوط أشجار مّا تسبّب بمصرع ثلاثة أشخاص على الأقلّ. وحذّر حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم من أنّ "هذه العاصفة الضخمة قد تشكّل تداعياتها خطراً على الأرواح"، معلناً حالة الطوارئ في ثماني مقاطعات من الولاية البالغ عددها 58 مقاطعة.