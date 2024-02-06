انت الأن تتابع خبر تضرر سفينة بريطانية .. وغارة أمريكية على طائرتين مسيّرتيْن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، الثلاثاء، أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة من جرّاء هجوم بطائرة بدون طيّار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

وقالت شركة "أمبري" البريطانية إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

وقال القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، إن قوات الجيش الأمريكي "نفذت غارة دفاعًا عن النفس على طائرتين مسيرتين تابعتين للحوثيين في اليمن".

وأضاف في منشور على منصة إكس، "تعرفت القوات الأميركية على الطائرتين المسيرتين المفخختين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنهما تمثلان تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".