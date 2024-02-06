انت الأن تتابع خبر في اليوم الـ123 للعدوان .. شهداء بقصف الاحتلال المستمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اُستشهد ستة فلسطينيين، وأُصيبَ آخرون، فجر الثلاثاء، في قصف الاحتلال شقة سكنية، تعود لعائلة الخطيب، في مدينة حمد شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، كما أفادت مصادر فلسطينيّة أنّ كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خان يونس.

وارتقى 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال استهدف 4 منازل في حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي تل الهوا، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين، واصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار، ودوار أبو مازن، وحي الرمال، غرب مدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة، كما تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتطلق النار على كل من يتحرك.

وقد طالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس.

ويدخل عدوان الاحتلال على قطاع غزة يومه الثالث والعشرين بعد المئة، حيث كثّف قصفه الجوي والبري والبحري في أنحاء متفرقة، تركزت غرب مدينة غزة، وشمال القطاع، والمناطق الشرقية من خان يونس، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية بكلّ ما لديها التصدي لقوات الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 27,365 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.