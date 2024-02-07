انت الأن تتابع خبر الاحتلال: شروط حماس مستحيلة ولن نتوقف عن القتال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في اول تعليق إسرائيلي على رد حركة حماس بشأن اتفاق الهدنة، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مسؤولين كبار، لم تسمهم، أن حماس قالت نعم لإطار العمل، لكنها وضعت شروطا مستحيلة.

ووفقا للمسؤولين فإن إسرائيل لن تتوقف عن القتال، وفي ظل الظروف المستحيلة فإن "رد حماس يشبه جواب سلبي" حسب قولهم.

وكانت حركة حماس، اعلنت إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار لقطر ومصر بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.