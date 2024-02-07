انت الأن تتابع خبر حماس تكشف شروطها لعقد صفقة مع الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الحركة أضافت موقفها في ورقة الإطار في مسائل تعتبرها أساسية، وهي:



وقف إطلاق النار، والانسحاب وإعادة الإعمار بكل أشكاله، حرية الذهاب والإياب وعدم تقطيع القطاع، ووجود آليات تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف المرداوي "لا يمكن أن نترك أهلنا لهذا العدو، وسنقاتل من أجل وقف إطلاق النار، ونحن لا نقبل بالحزام الأمني، ولا نريد أن ننهي الحرب ونبقي أهلنا في مأساة وعدم الحياة".

من ناحية ثانية، كانت صحيفة يديعوت أحرنوت أشارت نقلا عن مسؤولين كبار، لم تسمهم، إلى أن حماس قالت نعم لإطار العمل، لكنها وضعت شروطا مستحيلة.

ووفقا للمسؤولين فإن إسرائيل لن تتوقف عن القتال، وفي ظل الظروف المستحيلة فإن "رد حماس يشبه جواب سلبي" حسب قولهم.