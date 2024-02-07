انت الأن تتابع خبر انتخاب نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتُخب، الثلاثاء، القاضي اللبناني نواف سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من قبل أقرانه لمدة 3 سنوات.

يذكر أن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 شباط 2018، حيث كان قبل انضمامه إلى المحكمة، سفيراً وممثلاً دائماً للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

كما تم انتخاب القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي نائبة للرئيس.

وفي رد فعل على انتخابه، قال سلام في منشور على موقع اكس: "إن انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، مضيفا أن أول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت أماََ للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".