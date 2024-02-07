انت الأن تتابع خبر كتاب فلسطينيون يوثقون تجاربهم تحت القصف في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية بحضور وزير الثقافة عاطف أبو سيف، كتابا يوثق تجارب كتاب وأدباء وشعراء تحت القصف الإسرائيلي خلال الحرب.

وقالت وزارة الثقافة إنها أطلقت كتاب "كتابة خلف الخطوط" ويضم شهادات ويوميات لـ25 كاتبا وفنانا من غزة وثّقت تجاربهم الأدبية وتفاصيل يومياتهم الشخصية في ظل الحرب المستمرة على القطاع.

وقال أبو سيف إن المشاركين في هذا الكتاب هم روائيون وشعراء وفنانون ومخرجون، بجانب مديري مؤسسات ثقافية.