انت الأن تتابع خبر إصابة مستوطن بانفجار سيارة بتل أبيب والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بإصابة مستوطن بجروح خطيرة جراء انفجار سيارة في "بتاح تكفا" شرق تل أبيب.

واشتعلت النيران في مركبتين، بينما يحاول رجال الإطفاء على التعامل مع الحريق، والبحث عن المحاصرين في المركبات.

وقال طبيب في الإسعاف "الإسرائيلي": "المصاب يعاني من كدمات وحروق شديدة، وقدمنا ​​له العلاج اللازم وقمنا بإجلائه بسرعة. ونقله إلى المستشفى، وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد السيارة التي لا تزال مشتعلة".