انت الأن تتابع خبر نتنياهو: الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل، ولن يؤدي إلى تحرير المختطفين والضغط العسكري شرط لتحقيق ذلك.

وأكد نتنياهو إنه أبلغ بلينكن أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن الوجود الإسرائيلي هو الضامن لذلك، وانهم يقتربون من تحقيق الانتصار "وهذا النصر للجميع وستكون له تداعيات في الشرق الأوسط".

وزعم انهم في الطريق إلى النصر الحاسم "للقضاء على حماس" وإعادة جميع المختطفين.

وقال: جنودنا يقولون أيضا إنهم لن يعودوا حتى ينتصروا في هذه الحرب، وتمكنوا من فعل كل ما "حذرنا الخبراء منه ودخلنا في الحرب البرية وخضنا معارك في الأنفاق".

وان تحقيق أهداف الحرب مسألة أشهر ولا رجعة عن الانتصار فيها، ولا يوجد حل سوى الانتصار الحاسم وألا تبقى حماس في غزة مجددا، وفقا لنتنياهو.