انت الأن تتابع خبر بعد اشتباكات ضارية .. استشهاد قيادي بكتائب شهداء الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد معتصم العلي، القيادي بكتائب شهداء الأقصى في مخيم نور شمس مع اثنين من رفاقه.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشهداء الثلاثة خاضوا معركة ضارية مع قوات الاحتلال بعد حصار المنزل الذي تحصنوا فيه حيث قصف الاحتلال المنزل بالقذائف أكثر من مرة.

وكانت كتائب شهداء الأقصى - طولكرم قالت: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور بمخيم نور شمس ويستهدفونها بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

على صعيد آخر، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد مسعف من طواقمه واصابة آخرين جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم وسط مدينة غزة، إثر توجه الطاقم من جنوب قطاع غزة إلى غزة في مهمة إنسانية لإجلاء عدد من الجرحى.

هذا وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أحرقوا 3000 وحدة سكنية بشكل كامل في غزة.

وذكر المكتب أن مقدار الخسائر التي تسببت بها تصرفات جنود الاحتلال تتجاوز عشرات ملايين الدولارات.