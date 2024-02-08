انت الأن تتابع خبر حماس: استقرار المنطقة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال القيادي في حماس أسامة حمدان، ان الحرب الإسرائيلية كشفت عجز المجتمع الدولي في وقفها، وفضحت ازدواجية المعايير.

وأكد حمدان ان الوضع الإنساني يتفاقم بعد 124 يوما على بدء العدوان بفعل القصف العشوائي، وهناك حاجة ماسة للدواء والغذاء لجميع سكان قطاع غزة.

وحذر حمدان من إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة في مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي.

وقال: نحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية إقدام الاحتلال على ارتكاب مثل هذه المجزرة، ومواقف قادة الاحتلال تؤكد عزمهم على إطالة أمد العدوان، وتضليل الرأي العام الصهيوني.

وتابع: قدمنا ملاحظاتنا على المقترح المطروح بما يضمن وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات.

وأشار حمدان إلى ان عنوان الاستقرار الوحيد في المنطقة، هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وقال: ندعو الإدارة الأميركية إلى الكف عن سياسة دعم الاحتلال التي تقود المنطقة للاشتعال.

وأكد حمدان ان وفدا من قيادة الحركة برئاسة خليل الحية سيتجه للقاهرة، لمتابعة ملف المقترح في إطار رعاية قطر ومصر.