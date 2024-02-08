انت الأن تتابع خبر مقتل قياديين في حزب الله العراقي بغارة أمريكية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر أمنية عراقيّة انّ قصفًا بطائرة مسيرة استهدفَ مساء الأربعاء سيارة في شرق بغداد، خلال ضربات أميركية على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وقال مصدر أمني لـ"فرانس بريس"، إنّ "طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد". وبحسب مصدر أمني ثانٍ أكّد وقوع الهجوم، فإنّ السيارة كان يستقلها قيادي في الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.

وبحسب وسائل الإعلام التابعة لكتائب حزب الله العراقي فقد أسفر الاستهداف عن مقتل كل من أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.