انت الأن تتابع خبر المقاومة تحصل على صاروخ سريّ يستخدمه جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت قناة "كان" العبرية، الخميس، إنّ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تمكنت من الحصول على "صاروخ سريّ تستخدمه القوات الخاصة" في جيش الاحتلال وكذلك على بعض الطائرات المسيرة.

وأضافت القناة، أنّ "الصاروخ يعتبر دقيقًا ومتقدمًا ومن صناعة إسرائيلية"، ويقوم جيش الاحتلال باستخدام هذا الصاروخ في الحرب على قطاع غزة.

وذكرت، أنّ مقاومي كتائب القسام "تمكنوا من السيطرة على الصاروخ حيثُ تمّ إلقاؤه على إحدى المناطق في قطاع غزة دون أن ينفجر، وتم العثور عليه مع أسلحة أخرى في قطاع غزة".

ووفق قناة "كان" العبرية، فإن مقاومي القسام نجحوا في إصلاح الصاروخ السريّ لاستخدامه ضد جنود الاحتلال في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال، كان قد نشر صورة الصاروخ ظهر الخميس عن طريق الخطأ وتم حذف الصورة لاحقًا.