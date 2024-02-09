انت الأن تتابع خبر حظر حسابات خامنئي على فيسبوك وإنستجرام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، إنّها حظرت حسابات المرشد الأعلى الإيرانيّ آية الله علي خامنئي، على منصتي فيسبوك وإنستغرام، وسط زيادة توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال متحدث باسم ميتا لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "أزلنا هذه الحسابات لانتهاكها المتكرر لسياساتنا بشأن المنظمات والأفراد الخطرين"، وكان لدى خامنئي، خمسة ملايين متابع على إنستغرام.

وهذه الشبكة الاجتماعية، على غرار فيسبوك، محظورة في إيران، لكنها مع ذلك تظل مستخدمة بفضل الـ(في بي إن) تتيح التحايل على الرقابة.