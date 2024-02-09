سانا:ضربة إسرائيلية في محيط دمشق

انت الأن تتابع خبر20 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى 20 ألف مصل صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان لها، أن نحو 20 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم اجراءات الاحتلال الاسرائيلي، ووسط إجراءات عسكرية مشددة، حيث نشرت قوات الاحتلال عناصرها على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وعلى بواباته الخارجية.

وحسب الأوقاف الاسلامية، فقد قامت قوات الاحتلال بفحص الهويات الشخصية للمواطنين المقدسيين، ومنعت المئات منهم من الدخول إلى المسجد الاقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الأكبر الذي يؤدي فيه المصلون صلاة الجمعة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.