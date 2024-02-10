انت الأن تتابع خبر خلاف بين نتنياهو وهاليفي بشأن تفكيك حماس برفح قبل رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة ١٢ الإسرائيلية إن خلافا نشب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، قبل عدة أيام بشأن العملية المتوقعة في رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت القناة أن نتنياهو طلب تفكيك كتائب حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أنه أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن العملية العسكرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي أن خطة الجيش في رفح تتطلب ظروفا مواتية منها عمليات إجلاء وتنسيق مع مصر، وفقا للقناة.

الجدير بالذكر أن القلق الدولي تزايد على مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجؤوا إلى رفح منذ أن هددت إسرائيل باقتحام بري للمدينة الواقعة على الحدود مع مصر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي صدّق على عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الاستعدادات للعملية برفح بدأت قبل أسابيع، وأن الجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وسحق ما تبقى من كتائب حركة حماس.