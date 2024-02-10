انت الأن تتابع خبر بحادثة هزت العالم .. العثور على جثمان الطفلة الفلسطينية هند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بها، عُثر السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات)، وخمسة من أفراد عائلتها (خالها وزوجته وأطفاله الثلاثة) عقب محاصرة المركبة التي كانت تقلهم في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة بأن "ذوي الشهيدة عثروا صباح السبت على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة ، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط دوار المالية في حي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما)".

وحادثة استهداف هند وأفراد من عائلتها هزت العالم، فمناشدات للعثور عليها لم تتوقف بعد انقطاع أخبارها تماما مع مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني اللذين خرجا لإنقاذها.

ووثقت "جريمة الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وقالت في التسجيل، "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك.